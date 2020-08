Trygve Hegnar mener Petter Northug bør gå i fengsel, ta straffen sin og bli mer fornuftig.

I går tirsdag dedikerte Trygve Hegnar lederplassen til å omtale Petter Northugs fartsovertredelse og hvordan helgen utartet seg etter dette.

Northug var også et av flere tema på gårsdagens sending av Økonominyhetene.

– Det ble helt urimelig etterhvert. Han (red.anm: Petter Northug) har kjørt i fylla igjen. Sist gang var vel i 2014. Spørsmålet nå er om han har kjørt med alkohol eller narkotika i blodet, er det narkotika er det mye verre. De fant narkotika hjemme hos han. Også får man en situasjon i idretts-Norge hvor man sier at det er så fælt å bli olympiamester eller verdensmester, så da må man lage et apparat når man ikke går konkurranse lenger. Det vil si et system som tar vare på disse «skjøre» personene som har vunnet alle disse medaljene. Og det synes jeg er helt tåpelig, sier Trygve Hegnar, og fortsetter:

– Han har kjørt i fylla to ganger. Det er dumhet. Han lærte ikke av det den første gangen, og nå kommer han kanskje til å ende opp med ubetinget fengsel, forrige gang fikk han fotlenke i 50 dager. Men poenget er: dette er ikke en idrettssak.

Hegnar mener at det ikke er idretten som har ført til at Petter Northug kjører for fort en, to, tre eller fire ganger, men dumhet.

– Du kan være rørlegger, direktør eller skipsreder eller journalist, av og til gjør man dumme ting. Det betyr ikke at hele landet skal stille seg bak, og si «nå må vi hjelpe Petter, stakkars mann han trenger et hjelpeapparat rundt seg, slik at han ikke kjører for fort igjen.» Det er helt tullete.

– Mange kjører alt for fort ofte, og setter andres sikkerhet i fare og det er ikke bra i det hele tatt. Så han får gå i fengsel, ta straffen og bli mer fornuftig.

Hegnar er klar i sin tale:

– Idretts-Norge mener at fra det øyeblikket han hadde oppmerksomheten mot seg som verdens- og OL- mester, så ble det så fælt å sitte hjemme og se i veggen. Ingen brydde seg om han og psykologene skulle laget et såkalt «forsvarssystem» slik at han kunne leve videre i ro og mak. Det er skikkelig tull.

– Her er det snakk om økonomi, briller han skal tjene penger på og royalties, klær og hva det måtte være. Det er en helt ny verden, og har ingenting med at ikke idretts-Norge tar vare på han. Ingenting.