Venter en bølge av milliardkonkurser

KONKURSBØLGE: Hittil i år har 157 amerikanske selskaper med forpliktelser på over 50 millioner kroner søkt om Chapter 11. Foto: Bildgigant / Shutterstock / NTB scanpix

Det amerikanske aksjemarkedet har hatt en voldsom opptur hittil i år, men tilstanden blant bedriftene i landet har aldri vært verre, skriver Financial Times.

Ifølge avisen søker amerikanske selskaper om konkurs som aldri før, og tallene ligger nå an til å overgå sammenlignbare tall fra 2009, som var i kjølvannet av finanskrisen.

Hittil i år, frem til 17. august, har 45 amerikanske selskaper med eiendeler for over én milliard dollar søkt om konkursbeskyttelse, eller såkalt Chapter 11.

Totalt har 157 amerikanske selskaper med forpliktelser på over 50 millioner dollar søkt om Chapter 11 i år, og mange tror tallene vil stige.

– Vi er kun i den første omgangen av denne konkurssyklusen. Den vil spre seg over alle bransjer når vi kommer dypere inn i krisen. Det kommer til å bli en humpete tur, sier Ben Schlafman, administrerende direktør i New Generation Research til Financial Times.

Blant tungvekterne som har søkt om konkurs finner man en rekke oljeselskaper deriblant Chesapeake, Whiting Petroleum og Diamond Offshore Drilling.

Men også detaljhandelen har blitt rammet hardt.

De siste tre månedene har blant annet Neiman Marcus, JCPenny og Brooks Brothers søkt om konkurs.