NVE gir Elkjøp og Power en halv million kroner hver i gebyr

– Bruddene er knyttet til manglende og feilplassert energimerking i flere butikker over en lengre tidsperiode. Det er første gang NVE gir overtredelsesgebyr for brudd på energimerkeforskriften, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen i NVE, i en pressemelding.

NVE har ført tilsyn med Elkjøp Norge AS 17 ganger fra 2016 til 2019. Her har de funnet at 36 prosent av totalt 1.696 kontrollerte produkter hadde brudd på energimerkeforskriften. I samme periode er det ført tilsyn 19 ganger med Power Norge AS. Her er det funnet at 35 prosent av i alt 1.662 produkter hadde avvik.

Formålet med energimerking er å fremme produkter som er energieffektive og lite ressurskrevende og på den måten bidra til å redusere energibruken i Norge.

– Halvparten av EUs mål om 20 prosent energieffektivisering i 2020 skal nås ved hjelp av regelverket om økodesign og energimerking. Dette er kraftfulle regelverk som vil ha stor effekt, også i Norge, sier Skrivarhaug.

