Byggmakker får kjøpe Carlsen Fritzøe Handel

TOMMELEN OPP: Knut Strand Jacobsen er fornøyd med at oppkjøpet av Carlsen Fritzøe Handel. Foto: Hilde Oreld

Konkurransetilsynet har godkjent avtalen Byggmakker Handel AS har gjort om å kjøpe Carlsen Fritzøe Handel AS.

Med dette kjøpet får Byggmakker nå tilført 25 byggevarehus, seks kjøkkensenter og et distribusjonssenter. I begynnelsen av juli offentliggjorde Byggmakker at de ønsket å kjøpe Carlsen Fritzøe Handel, men at kjøpet forutsatte godkjenning fra Konkurransetilsynet.

– Jeg er glad for at dette strategiske kjøpet nå kan effektueres. Dette er et svært viktig steg i vår plan om ytterligere vekst i Norge, sier Knut Strand Jacobsen, adm. direktør i Byggmakker Handel.

Cato Ness skal fortsatt lede Carlsen Fritzøe Handel fra Sandefjord. Når det gjelder logoen til Carlsen Fritzøe blir den beholdt inntil videre.