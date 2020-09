Skogen Lund: – Jeg har vært jævlig irritert på den Tangen-saken

Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted, ble intervjuet under årets populærforedrag ved Karrieredagene på NHH. Intervjuet fokuserte på lederskap og hvordan en leder skal takle ulike utfordringer, spesielt under coronakrisen, men det ble også et par spørsmål rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Skogen-Lund er krystallklar i hva hun mener om den saken:

– Jeg har vært jævlig irritert på den Tangen-saken, det må jeg bare innrømme, sier hun.

Hun var også nylig ute på Twitter og gratulerte Nicolai Tangen med å ha tatt innersvingen på konkurrentene.

Konsernsjefen har tidligere påpekt at hun ikke savner søkelyset fra media fra den tiden hun var direktør i NHO.

– Med tanke på mediepresset, kjenner du deg igjen i det Tangen har vært igjennom det siste året?

– Ja, det gjør jeg i veldig stor grad, og det blir jo et paradoks for meg siden Schibsted eier VG, som har vært et av mediene som har kjørt han aller hardest. Samtidig skal jeg som konsernsjef ikke påvirke deres redaksjonelle beslutninger, og det har jeg åpenbart ikke gjort siden de har kjørt saken som de har, så det er vel et bevis på det, sier hun.

Uredd konsernsjef

Skogen Lund er uansett ikke redd for å si sin ærlige mening om saken.

– Jeg er jo et fritt menneske med ytringsfrihet, så jeg er ikke redd for å si at jeg har irritert meg over saken. Jeg kjenner han jo litt, og var på det famøse seminaret i Philadelphia, og jeg synes det er helt vanvittig hva han har vært utsatt for. At han fortsatt er villig til å gjøre jobben og samfunnsinnsatsen er helt utrolig. Det står det stor respekt av, fortsetter hun.

– Det er så mange fordommer og antagelser om motiv, som jeg vet er helt feil, og det irriterer meg noe fryktelig å se det. Det er samtidig veldig vanskelig å ta til motmæle fordi det er så lite attraktivt å stikke hodet ut i den saken og prøve å stå imot. Man blir selv et offer veldig raskt. Kostnaden ved å stå imot offentlig er veldig høy.

Offentlige og private utfordringer

Konsernsjefen påpeker også at det kan oppstå vanskelige situasjoner når det offentlige møter det private.

– Norge kan ikke styres av byråkrater som aldri har gjort noe galt i hele sitt liv, det blir veldig feil. Offentlig sektor kan heller ikke få så stramme rammer at folk med annen bakgrunn ikke kan passe inn der. Det er noe jeg er ganske opptatt av, sier hun.