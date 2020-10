ØKTE RESULTATET: Petter Hellman, konsernsjef for Møller Mobility Group.

Møller Mobility Group sliter med et svekket nybilmarked, men leverte likevel et samlet resultat før skatt på 966 millioner kroner i andre tertial.

Resultatet er 60 millioner kroner bedre enn samme periode i 2019, og drives blant annet av en sterk utvikling i bruktbilsalget, samt en solid omsetning på servicemarkedet.

Marginfall for nye biler

Den norske bilimportvirksomheten i Harald A. Møller AS klarte et resultat før skatt på 458 millioner kroner, og falt dermed fra 641 millioner i 2019. Nedgangen forklares med svakere marginer på nye biler, og et omsetningsfall på nybilsalget med fem prosent i forhold til andre tertial i fjor.

– I den første fasen av pandemien så vi utfordringene særlig i den norske importvirksomheten, hvor vi fikk et omsetningsfall på 70 prosent sammenlignet med fjoråret. Men vi har gjenvunnet kontrollen, og bak resultatet vi skapte i andre tertial ligger hardt arbeid i samtlige markeder og segmenter vi opererer i, sier Møller-sjef Petter Hellman i en kommentar.

Møller Mobility Group anslår fortsatt at over halvparten av personbilmarkedet i Norge blir elektrisk i 2020, men forventer at totalmarkedet reduseres omtrent 10 prosent til rundt 130.000 personbiler og 30.000 varebiler.

Har kuttet 330 årsverk

Det er nå gjennomført grep for å kutte kostnader i hele konsernet, for å redusere risiko i møte med fortsatt usikre tider.

I perioden april-september har Møller Mobility Group gjennomført en bemanningsreduksjon på rundt 330 årsverk, fordelt på rundt 160 i Baltikum, 150 i Norge og 20 i Sverige.

– Vi har en sterk finansiell posisjon, en attraktiv modellportefølje og en organisasjon som gjennom 2020 har vist evne til å håndtere store utfordringer. De grepene vi har tatt nå handler både om at vi befinner oss i en pandemisituasjon vi fortsatt ikke vet omfanget og varigheten av, og at vi står overfor store strukturelle endringer i bilbransjen. Nå har vi alle forutsetninger for å forsvare, og styrke, posisjonen vår fremover, sier Hellman.

