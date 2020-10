Hegnar: – Det er helt fantastisk at Bjørn Dæhlie gjør

Trygve Hegnar oppsummerte uken der Bjørn Dæhlie kunne fortelle at han flytter til Bø i Vesterålen for å spare formueskatt. Uken ble også preget av ny oppblomstring av coronaviruset og ny lockdown i Frankrike og Tyskland. Arbeiderpartiet planlegger å gå til valg på økte skatter, og lover at de skal økes med det halve av det som ble lovet ved forrige valg, som ble en nedtur. Uber er tilbake på norske veier fra mandag, helt lovlig denne gangen, mens valget i USA er på tirsdag. Hegnar mente valgresultatet allerede er klart.