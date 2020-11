Konkursstatstikk fra Bisnode for oktober viser at antallet konkurser falt kraftig over hele Skandinavia. Mens Norge kan vise til en nedgang på 16,5 prosent, er den på hele 51 prosent i Sverige og sensasjonelle 60,4 prosent for Danmark.

I løpet av årets ti første måneder har 11.942 aksjeselskaper gått konkurs i Skandinavia,17,9 prosent færre enn i samme periode i 2019.

Danmark viser vei med 38 prosent, foran Norge på 8,6 prosent. Sverige, som hadde mange konkurser på våren i år, har stabilisert seg og der er fallet nå én prosent hittil i 2020.

Dette skjer altså i et år som er preget av restriksjoner og nedstenginger i de skandinaviske landene.

Støtte til nyansettelser?

Samtidig har coronakrisen har gitt mye permitteringer og oppsigelser, og arbeidsledigheten er på et historisk høyt nivå: 8,8 prosent i Sverige, 6,7 prosent i Norge og 4,8 prosent i Danmark.

– Med den høye ledigheten er det svært gledelig at så mange bedrifter ser ut til å overleve krisen. Det er helt avgjørende hvis vi skal få folk i arbeid igjen når pandemien er over, sier analysesjef Kari Mette Almskog i Bisnode.

Hun ser på de lave konkurstallene som en mulighet til å få ned ledigheten.

– Når vi ser at de fleste bedrifter overlever, men ofte ved å kutte i antall ansatte, burde kanskje nye statlige støttepakker knyttes opp mot nyansettelser, foreslår analysesjefen.

Servering og reiseliv er de eneste bransjene som har en viss oppgang i konkursene i Bisnode-statistikken.