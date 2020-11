26 konkurser fredag

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 22 selskaper.

Oslo: HIG Eiendom 1 AS; HIG Eiendom 2 AS; HIG Eiendom AS; Lisi Flislegger og Maler AS; MM Entreprenør AS; MSN 9229 AS; Ortopedio AS; Oslo Elektro AS; Primus AS; Sub Six Diving AS.

Møre og Romsdal: Gillen AS; SP Host AS.

Viken: Contexo AS; G4 Elektro AS; Grindheimhus AS; Homie AS; NF Transport og Renhold; Sørlie Trafikktjenester AS.

Vestfold og Telemark: Storgaten 40 Restaurant AS.

Vestland: COF Service AS; CXT AS.

Troms og Finnmark: Bare Bringebær AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.