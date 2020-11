Tapte søksmål mot Coop

Ifølge e24/Aftenposten er Coops datterselskap Norsk Butikkdrift frifunnet i Nedre Romerike tingrett. Saksøker Kolonial.no krevde 22 millioner kroner, men er nå dømt til å betale sakskostnader på 479.000 kroner.

Gulvet måtte utbedres etter at Mattilsynet krevde at lokalene skulle ha lett vaskbare flater, noe et betonggulv med sprekker ikke tilfredsstilte.

Retten støttet Coop i synet på at saken var foreldet.

– Vi vurderer nå videre om vi skal anke, sier administrerende direktør Karl Munthe-Kaas i Kolonial.no.

