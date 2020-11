44 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag og torsdag konkursåpning i 36 selskaper.

Oslo: DK Consulting AS; DK Holding & Invest AS; Huza AS; Kaiser AS; Malecón Media Group AS; Trans365 Limited; W Bygg AS; What Inspires Me AS.

Rogaland: G 9 Anleggspartner AS; Karmsund Lagerhåndtering AS; Line Huset AS; Sveiven Terrasse AS.

Nordland: Boyhekken AS.

Viken: 3 Norge AS; Boboen AS; Byggservice 4 You AS; Kongsberg Pleie AS; Nokah Bygg & Anlegg AS; Petersen Transport AS; Reier Studio AS; Tømrergutta Drift AS.

Innlandet: Glut AS.

Vestfold og Telemark: Active Hotel AS; Hafsteinsson AS.

Agder: Pærehaven Kafé og Pub AS.

Vestland: Dovre Kapital AS; Uskedal Røyr & Multiservice AS; Yogahuset Åsane AS.

Trøndelag: 2 Strøk AS; Steinkjer Grill AS.

Troms og Finnmark: CKB Fjerndrift AS; Grill og Kebab AS; Grøtavær Brygge AS; Kappa Regnskap AS; Keiseraas AS; Maskinparken AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

