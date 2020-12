Tror corona-konkursbølge snart er på vei

Ifølge ferske tall fra data- og analyseselskapet Bisnode gikk 407 bedrifter konkurs i november, mens 42 ble tvangsavviklet. Det er en nedgang på henholdsvis 6,2 og 19,2 prosent sammenlignet med november i fjor, og gir en samlet nedgang på 7,6 prosent for november i år.

Hittil i år har det vært en samlet nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 13,3 prosent sammenlignet med i fjor.

Venter konkursbølge til våren

– Selv om det etter alt å dømme blir oppsiktsvekkende få konkurser i 2020 på tross av krisetider, ser vi nå at nedgangen er i ferd med å flate ut, sier konkursekspert Per Einar Ruud i Bisnode i en pressemelding.

Konkurseksperten mener det kan være et tegn på at den ventede konkursbølgen som følge av coronakrisen snart er på vei.

– Vi ser at støtteordningene som nå iverksettes er mindre generelle og mer restriktive enn ordningene fra tidligere i år, men samtidig vil det nok redde noen fra å gå overende. Imidlertid har nok mange brukt opp reservene snart, sier han, og spår derfor at konkursfaren ikke er over, men at det kun tar lenger tid enn ventet.

– Jeg tror nok vi må vente til våren 2021 før vi ser den sanne effekten av coronakrisen for næringslivets del, sier Ruud.

Én bransje er mest påvirket

Den eneste bransjen som fortsatt har en økning i konkurser og tvangsavviklinger er hotell- og restaurantbransjen, som har hatt en økning på 1,1 prosent hittil i år sammenlignet i fjor.

– Økningen har avtatt utover året, men det er liten tvil om at dette er en bransje under sterkt press med nedstenginger og reduserte skjenketider, sier Ruud.

Selv om hotell- og restaurantbransjen har hatt en økning i antallet konkurser og tvangsavviklinger, opplever de andre bransjene en nedgang i antallet konkurser.

Tjenesteyting er bransjen som sliter mest etter hotell og restaurant, med en nedgang totalt på 5,8 prosent sammenlignet med de første 11 månedene i fjor. Detaljhandel har opplevd en relativt stor nedgang med 19,5 prosent og bygg og anlegg en enda større nedgang med 21 prosent.

– Det at den største «konkursbransjen», bygg og anlegg, går såpass bra betyr mye for totalen, sier Ruud.