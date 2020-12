– Raymond Johansen ødelegger og fordummer

– Nå skal jeg være veldig ærlig: Jeg tror vi skal være såpass realistiske at det nok er små bedrifter som ikke i detalj følger disse karantenereglene, ikke har de ressurser antakelig til å gjøre det, sier byrådslederen.

Byrådslederen kom med den krasse anklagen på torsdagens koronapressekonferanse om jula. Der sa han at han har god grunn til å tro at små bedrifter ikke følger karantenereglene, og varslet at byrådet vil komme tilbake og forklare seg i detalj om denne bekymringen.

– Hvor i all verden har han fått det fra? Det kjenner vi oss overhodet ikke igjen i, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, til NTB.

– Ødeleggende og fordummende

– Med mindre Raymond kan legge fram noen grunnleggende bevis for den type påstander, så ville jeg ha holdt meg for god for å legge skylden på ryggraden i norsk næringsliv, som gjør så godt de kan for å holde samfunnshjulene i gang, med nasjonale og lokale pålegg og ulik grad av forvirring, sier Thommessen.

Han karakteriserer Johansens anklage på følgende vis:

– Den type påstander er bare ødeleggende og fordummende. Man skal være ekstremt forsiktige med påstander mot hverdagsnæringslivet i den situasjonen vi er i nå, sier Thommessen.

Den tidligere Venstre-politikeren understreker at hans organisasjon ikke har noen holdepunkter for å si at de små bedriftene ikke følger karantenereglene. Han ber Johansen forklare seg i detalj om hva som ligger bak anklagen.

– Blant de siste i Norge som skal beskyldes for ikke å ta smittevernet på alvor, og være grunnlaget for smitten, er småbedriftene, som virkelig gjør sitt ytterste for å holde hjulene i gang, sier Thommessen.

Bekymret for smitteimport

På torsdagens koronapressekonferanse gjentok Johansen oppfordringen om at alle som kommer reisende fra utlandet, må teste seg. Han er bekymret for smitteimport framover.

– Bare i perioden mellom 1. og 10. januar har Wizz Air satt opp 84 avganger mellom Polen og Norge. Det betyr minst 15.000 seter fra Polen til Norge, bare fra ett selskap. Så mange fly fra et land med så mye høyere smittetall vil gi stor økning i faren for importsmitte, sier Johansen på torsdagens pressekonferanse.

Det var da han ble spurt om å utdype denne bekymringen, ettersom de tilreisende uansett må gå i karantene, at byrådslederen kom med anklagen mot småbedriftene.

– Vi må bare håpe at alle som kommer tilbake til Oslo etter juleferier andre steder i Norge og i utlandet, gjør det som skal til, for å ikke spre smitte, sier Johansen.

