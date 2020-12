Kjøper opp Budstikka for 130 mill.

Onsdag morgen annonserte Amedia at det har kjøpt opp Asker og Bærums Budstikke for 130 millioner kroner, hvilket betyr en aksjekurs på 16,5 kroner – like over tirsdagens sluttkurs på OTC-listen.

– Vi er svært glade for at vi nå vil overta eierskapet i den sterke og tradisjonsrike lokalavisen. Amedia har de beste forutsetninger for å kunne utvikle Budstikka videre gjennom digitalisering og effektive driftsløsninger. Vår ambisjon er å gjøre Budstikka til en enda bedre og mer nødvendig informasjonskilde for befolkningen i to av landets største kommuner. Vi er stolte av denne viktige tilveksten til vår avisflora,» sier konsernsjef Anders Møller Opdahl i Amedia.

Budstikka ble etablert i 1898 som en rendyrket lokalavis for Asker og Bærum kommuner og har i dag 22.000 abonnenter og 60.000 daglige lesere.

Fornuftig pris

I 2019 omsatte avisen for 103 millioner kroner og det er totalt 1.900 aksjonærer. Største eier er medieinvestoren Odd Reidar Øie med aksjer for over 12 millioner kroner.

– Vi mener det er riktig for Budstikkas fremtidige utvikling og behov at avisen blir en del av en større medievirksomhet. Å selge selskapet til Amedia er en naturlig utvikling, gitt det lange og mangesidige samarbeidet vi har hatt gjennom årene, og at konsernet har en struktur med mange likeartede lokalaviser som passer for oss, sier styreleder Terje Tandberg i Budstikka, og fortsetter:

– Prisen vi er blitt enige om er fornuftig og ivaretar aksjonærenes verdier på en god måte.

Transaksjonen innebærer at Budstikka blir en del av Amedias tjenestetilbud og få levert administrative tjenester innen lønn og regnskap, kundeservice, annonsesalg, data og utvikling gjennom Amedia.