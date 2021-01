Trenger 66 prosent flere med IKT-utdannelse

Etterspørselen etter IKT-kompetanse øker kraftig i alle næringer de kommende årene, og frem mot 2030 kommer Norge til å trenge 66 prosent flere arbeidstakere med IKT-utdannelse, fremgår det av en fersk rapport Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet på oppdrag av Abelia, IKT-Norge, NITO, Digital Norway, Tekna, Negotia og El og IT Forbundet.

Kapasiteten i utdanningssystemet må derfor økes raskere og det haster, heter det.

For få studieplasser

Antall studieplasser har økt, men ikke nok til å dekke etterspørselen over tid. I 2019 var det 2.300 plasser i 2019 og i løpet av 2020 ble det opprettet 260 ekstra plasser, som tiltak for å øke utdanningskapasiteten under coronakrisen, men disse plassene er midlertidige.

I 2019 ble det uteksaminert 3.250 studenter fra videregående og høyere IKT-utdanning i Norge. Uten ytterligere økning i antall studieplasser vil antall uteksaminerte kandidater flate ut på drøyt 4.000 årlig fra 2024.

Trenger 1.760 plasser

Analysen viser at det trengs minst 1.760 nye permanente studieplasser i år for å kunne dekke behovene mot 2030. I tillegg er etter- og videreutdanning viktig for å vedlikeholde og utvikle kompetansen i et fagfelt som IKT, der teknologien stadig endres, konkluderes det med.