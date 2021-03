Stygg smell for Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels har opplevd et kraftig fall i omsetning i hele Norden etter at landene innførte strenge restriksjoner for hotell- og reiseliv i mars. I 2020 fikk selskapet et ebitda-resultat på minus 1,03 milliarder kroner, mot et overskudd på 1,04 milliarder kroner i 2019. Dette er tall etter at støtten fra de nordiske kompensasjonsordningene er inkludert.

Milliardsmell

I fjor fikk Nordic Choice Hotels et resultatet før skatt på minus 1,93 milliarder kroner, mot et overskudd på 417 millioner i 2019. Tallene viser at konsernet har fått redusert omsetningen med 5,1 milliarder kroner i 2020 sammenlignet med 2019.

– I januar og februar 2020 leverte vi rekordgode resultater i både Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi gikk også inn i 2020 med 30 hotellprosjekter i pipeline, og en plan om å ansette 45.000 mennesker de neste fem årene i selskapet, sier konsernsjef Torgeir Silseth.

Nedstengningen av samfunnet har rammet alle deler av virksomheten hardt.

Stengte hotell

– Vi har for eksempel tidvis kun hatt tre åpne hoteller i Oslo, mot 16 normalt. Noen av hotellene våre har måttet holde stengt gjennom hele coronapandemien, selv om vi har gjort det vi kan for å sikre markedsandeler gjennom kampanjer og gode tilbud til gjestene våre, sier Silseth.

Konsernsjefen understreker at omsetningsnedgangen har hatt store konsekvenser for selskapet.

– Vi har måttet permittere og si opp nærmere 8.000 mennesker i Norden, og vi har mistet en stor del av den spesialiserte kompetansen vår som er blitt bygget opp gjennom flere år. De som fortsatt er permittert, er de vi trenger når vi kommer tilbake til normalen igjen, sier Silseth.

Nordic Choice Hotels skriver i en melding at omsetningssvikten for selskapet har fortsatt inn i 2021 og gir et meget svakt første kvartal.