Badin fikk EYs vekstskaperpris

Henrik Badin i Vow gikk helt til topps som årets entreprenør. Tibber tok seieren i kategorien Scale-up og selskapet Support Service Partner i gruppen Young.

I tillegg ble EY Family Business Award of Excellence 2020 tildelt næringsmiddelkonsernet Agra og Knut K. Heje. Prisene ble overrakt i Oslo tirsdag ettermiddag.

Av 3.900 kandidater som oppfylte kriteriene om over 20 ansatte, 20 millioner kroner i omsetning og 20 prosent vekst de siste to årene sto det 12 igjen i finalen.

TIDLIG START: Patrick Solrunarson (t.v.) og Ghazi Khder Jezdin er gründerne bak Support Service, som spesialiserer seg på renhold, kantinedrift og dørmatter. De startet virksomheten da de var 18 år. Foto: SupportService

– Muligheter i motgang

– Hvis det er et år hvor vi virkelig burde sette pris på dem som starter sine egne virksomheter og står det løpet igjennom, så er det i 2020, sier lederen av juryen, Hans-Petter Mellerud i Zalaris.

Han mener fjoråret ga alle som driver sin egen virksomhet anledning til å vise hva fleksibilitet og endringsvilje betyr, og til å se muligheter i motgang.

Om Badin skriver juryen at han har omgjort visjoner og personlig engasjement til en innovativ virksomhet med bred internasjonal tilstedeværelse.

– Med sine verdensledende miljøteknologiske løsninger bidrar Vow sterkt til det grønne skiftet gjennom økt materialgjenvinning og redusert forurensning.

– Vinneren viser god evne til å være i forkant med ny teknologi, se nye muligheter for bruk av teknologien og samtidig posisjonere virksomheten for videre vekst, heter det i begrunnelsen.

– Dette er en pris som jeg føler at jeg deler med alle mine kolleger i Vow, med våre kunder som vil ha vår hjelp til å bli mer klima- og miljøvennlige, og med våre aksjonærer, sier Badin.

Startet på gutterommet

EY Entrepreneur Of The Year kategori Young skal fremheve vekstskapere under 35 år som har utmerket seg gjennom etablering av nyskapende virksomhet eller med godt lederskap.

Support Service Partner ble startet for åtte år siden av gründer-duoen Ghazi Khder Jezdin og Patrick Solrunarson med en bøtte, en mopp og med kontor på gutterommet hjemme i Tønsberg.

Siden da har selskapet vokst til over 250 ansatte og tilbyr tjenester innen rengjøring, kantinedrift og gulvmatter.

Tibbers medgründer Edgeir Vårdal Aksnes får prisen for å ha utviklet et digitalt strømselskap som bare benytter produsenter av fornybar strøm. Kundene får analyser av og verktøy for å styre eget strømforbruk og utstyr i hjemmet samlet i én app.