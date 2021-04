DN-eieren har fått ny sjef

Styret i NHST Media Group har ansatt Trond Sundnes som ny konsernsjef, går det frem av en pressemelding.

46-åringen kommer fra stillingen som konserndirektør for NHST Global Publications, og har jobbet i ulike roller i konsernet siden 2007.

I sin nye jobb vil Sundnes ha norske og internasjonale publikasjoner, samt konsernfunksjoner, som sitt hovedansvar.

Imponert styreleder

Sundnes går ifølge meldingen samtidig inn som styreleder i Dagens Næringsliv, og vil i den rollen «jobbe for å videreutvikle samarbeid og synergier innad i konsernet».

– Trond har vært sentral og svært viktig i den digitale omstillingen vår, først i DN og så i Global, de siste årene. Styret er imponert over det han har fått til å skje med både utvikling av forretningsmodeller, vekst, digital omstilling og produktutvikling. At han også har en bred journalistisk bakgrunn, gjør styret trygg på at han er den riktige til å ta denne rollen, sier styreleder i NHST Media Group, Anette S. Olsen, i en kommentar.