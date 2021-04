20 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Arantx Service AS; Blerim Møbel Transport AS; Estisk Byggconsult AS; LPG Sogn AS; Northern Lights Sensors AS; Super Rent Service AS.

Møre og Romsdal: Adriana Thaimassasje AS; Langholmen Kystfiske AS.

Nordland: Scandiservice AS.

Svalbard: Experience Arctic AS.

Viken: Kreaktiv AS; Malin & Hallen AS.

Innlandet: Bistandshuset AS.

Agder: Agder Anleggsteknikk AS.

Vestland: AS RDS 3; Colombiana AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

