Tar kontrollen etter ja fra myndighetene

Gyldendal har sluttført kjøpet av Forlagssentralen, ettersom Konkurransetilsynet nå har godkjent transaksjonen, opplyses det i en melding.

Forlagssentralen, en ledende distributør av bøker i Norge, var tidligere delt 50/50 mellom forlagene Gyldendal og Aschehoug. I februar inngikk partene en intensjonsavtale om at Gyldendal overtar hele Forlagssentralen.

Aschehoug fortsetter imidlertid som kunde av Forlagssentralen, som utfører distribusjons- og logistikktjenester for rundt 200 små og store forlag.

Forlagssentralen holder hus på Regnbuen industriområde på Langhus i Nordre Follo kommune, med et anlegg som måler 16.000 kvadratmeter. Anlegget omtales som et av Europas mest moderne distribusjonssentre for bøker.

Selskapets omsetning var i fjor 175 millioner kroner, opp fra 162 millioner året før. Resultatet etter skatt i 2020 var på 5,7 millioner, mot 4,3 millioner i 2019.