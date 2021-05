Kraftig fall for fotballfrue

Bloggeren Caroline Berg Eriksen dro i 2020 inn inntekter på drøye 1,9 millioner kroner til selskapet Treasures AS, viser regnskapet for fjoråret. Dette var nesten en halvering fra 2019, da «fotballfruen» noterte seg for en topplinje på over 3,6 millioner kroner.

Dessverre falt ikke kostnadene like mye, etter at posten «andre driftskostnader» spratt opp fra 67.000 til over 505.000 kroner.

Lønnskostnadene ble halvert fra drøye 1,4 millioner til i underkant av 700.000 kroner, hvorav nærmere 243.000 kroner gikk til daglig leder Berg Eriksen. Hun eier selskapet 50/50 med sin ektemann, styreleder og tidligere fotballspiller Lars Kristian Eriksen.

Tre års utbyttestopp

Resultatet etter skatt skrumpet inn fra drøye 1,3 millioner i 2019 til 215.000 kroner i 2020, og beløpet gikk i sin helhet til oppbygning av egenkapitalen som da passerte 2,3 millioner kroner. Selskapet har for øvrig 445.000 kroner i kortsiktig gjeld.

På aktivasiden av balansen utgjør bankinnskudd hele 1,5 millioner kroner, nesten en dobling fra året før. Kundefordringene falt fra drøye 2,1 millioner til 644.000 kroner.

Ekteparet har ikke tatt ut noe utbytte fra selskapet etter at nærmere 9 millioner kroner ble tatt ut i årene 2013-17.