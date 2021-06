Bør det være et tak på 8.000 sparkesykler i Oslo?

For to uker siden la byrådet i Oslo frem forslag om en ny regulering av sparkesykkelmarkedet i Oslo. Blant annet foreslår de å sette et tak på 8.000 sparkesykler, stenge sparkesyklene om natten og dele byen inn i parkeringssoner.

Det mener Fredrik Timell, public policy-sjef i Lime, er gode forslag.

– Oslo trenger bærekraftige reguleringer for elsparkesykler, særlig for parkering. Mangel på reguleringer ville være en katastrofe. Derfor er det bra at byrådet har tatt initiativ til nye reguleringer av bransjen. Vi stiller oss bak forslagene, og tror de vil føre til et bedre bymiljø, sier Timell i en melding.

Mange sparkesykler i Oslo

Timell minner om at Oslo har mer enn dobbelt så mange sparkesykler pr. innbygger som andre europeiske byer.

– Vi stiller oss 100 prosent bak forslaget om et tak på 8.000 sparkesykler. Det er en type regulering som har fungert bra i byer som London og Paris, og det kommer også til å fungere i Oslo.

Forslagene fra byrådet har høringsfrist i slutten av juni. Nå lanserer Lime to nye funksjoner i appen for å motivere osloboere til å parkere bedre: