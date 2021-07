– De gamle jobbreisene får du billig av meg

1) Hva er din erfaring med hjemmekontor, og bør vi ha mer hjemmekontor i fremtiden?

– Digital er «default», men skal vi lage magi må man møtes. Vi har tro på et svært fleksibelt arbeidsliv, med en god kombinasjon av hjemme-kontor og gledene av å møte kollegaene rundt kaffemaskinen. De gamle jobbreisene får du for øvrig billig av meg. Verdiskapning skjer ikke på en flyplass kl. 05.30!

2) En rødgrønn regjering vil trolig kreve moms på elbiler med pris over 600.000 kroner. Skal du foreta et siste elbilsprell? Kanskje en Porsche eller Jaguar?

– Her har jeg allerede vært forut for begivenhetene og bestilt meg en Porsche Taycan Cross Turissmo. Leveres på trammen i oktober. Og ja, jeg greide ikke å dy meg: den kommer med Porsche Electric Sport Sound.

3) Hvordan blir Trygve Slagsvold Vedum som statsminister?

– Utvilsomt underholdende. Det må det være lov å si fra en moderat politisk-agnostisk universalbank.

4) SV vil ha 70 prosent arveavgift på arv eller gave over 100 millioner kroner. Er det et bra SV-trekk?

– Et sjakktrekk med hensyn til å tiltrekke seg den sedvanlige SV-velgeren, i alle fall. Sånn generelt; litt mer usikker. Når man må ta utbytte for å betale avgiften, så blir den oppjusterte skatten over 30 prosent i tillegg, slik at man dermed må betale over 100 prosent i skatt. Kanskje i drøyeste laget?

Mini-CV Navn: Trond Mellingsæter. Alder: 55 år. Utdanning: Harvard Business School, INSEAD og Universitetet i Oslo. Stilling: Landssjef i Danske Bank.

5) Torstein Tvenge selger jordbær for 200 kroner pr. kurv. Har du en jordbærgrense?

– Entusiastisk, men avtagende jordbærnytte. Er villig til å betale veldig mye for de første kurvene, deretter blir jeg mer og mer prisbevisst.

6) Det er knapt mulig å kjøre eller parkere for å handle i sentrum av hovedstaden – er det nok sykler nå?

– Som motorsykkelentusiast, så kombinerer jeg det beste fra begge. Ja til tohjulinger.

7) Vininteressen bare øker og øker. Har du en å anbefale? Hva er din prisgrense?

– Min kone og jeg er begge glade i en passe avkjølt Pinot Noir om sommeren, gjerne en fra Burgund. Voillot Volnay Vielles Vignes kan være en anbefaling, men prisene i Burgund er et stadig større problem.

8) Hva står Oslo Børs og nordsjøolja i når vi setter strek for 2021?

– Her går jeg hardt ut. Oslo Børs ender i 1150-1160, mens nordsjøoljen omsettes for 80 dollar per fat.

9) Går gardinen ned hvis det blir regjeringsskifte?

– Nei, jeg er moderat og sentrumsorientert når det gjelder politikk, skal nok kunne leve godt med de mest sannsynlige utfallene.

10) Har du vært treg med å investere i aksjer, eiendom eller annet under pandemien? Isåfall, hvorfor?

– Det finnes tunge oppslagsverk på hva banksjefer ikke skal tillate seg, så aksjefond er det eneste reelle alternativet. Og som for øvrig er et godt sparealternativ for de aller fleste.