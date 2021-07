1. Hva er din erfaring med hjemmekontor, og bør vi ha mer hjemmekontor i fremtiden?

– Personlig trives jeg på hjemmekontor innimellom, men det er nok fordi at jeg ellers har en jobb hvor jeg er mye på oppdrag og blant folk. Produktiviteten er høy når jeg får sitte konsentrert og jobbe. Jeg tror derimot vi skaper mer når vi møtes og at trivsel og arbeidsmiljøet er bedre. Avhengig av stilling, tror jeg et par hjemmekontordager innimellom er en god kombinasjon i fremtiden.

2. SV vil ha 70 prosent arveavgift på arv eller gave over 100 millioner kroner. Er det et bra SV-trekk?

– Nei, det er overhodet ikke fornuftig. Store bedrifter vil se seg nødt til å flytte utenlands for å kunne drive videre. Arvinger i familiebedrifter vil ikke har råd til å betale skatten. Flere kan bli nødt til å selge virksomheten, noe som kan gå ut over arbeidsplasser. Det kan også føre til mindre verdiskaping og skaleringsmuligheter for bedrifter i vekstfaser. I årevis finansierte overskuddet veksten til Get Inspired. Marginene er fra før små i oppstartsårene. Hver krone teller for å kunne skape arbeidsplasser og gjøre nødvendige investeringer for videre vekst.

3. Har du og dine fått coronavaksine, og vil du feriere utenlands i år?

– Jeg er nok i den gruppen som er sist i køen, så jeg har ennå ikke fått vaksine. Vi har ikke vært i ferieleiligheten vår i Marbella på to år, så jeg håper vi får til en tur i høstferien. Sommeren blir i Norge.

Mini-CV Navn: Silje Landevåg Alder: 36 Utdanning: Bachelor fra Handelshøyskolen BI Stilling: Gründer av Get Inspired og investor

4. Torstein Tvenge selger jordbær for 200 kroner pr. kurv. Har du en jordbærgrense?

– Jeg elsker jordbær og kjøper flere kurver i uken, året rundt. Jeg synes de begynner å bli dyre når de passerer 59 kroner. Jeg tror 99 vil være min øvre jordbærgrense. Er det derimot noe helt spesielt med bærene, eller ikke mulig få tak i jordbær til en lavere pris, hadde betalingsvilligheten min økt.

5. Det er rekordpriser på hytter, hus og kunst. Hvor kommer alle pengene fra og hva tror du om prisene fremover?