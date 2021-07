Brennhet temperatur i reklamemarkedet

Mediebarometeret til Mediebyråforeningen viser en brennhet temperatur i det norske mediemarkedet så langt i 2021. Medieinvesteringer er opp 17,3 prosent etter en halvgått 2021, sammenliknet med samme periode i fjor.

SER VEKST I REKLAME: Daglig leder i Mediebyråforeningen Merete Mandt Larsen. Foto: Mediebyråforeningen

Total medieomsetning i reklamemarkedet var på 4,65 milliarder kroner i første halvår, opp fra 3,97 milliarder i løpet av første halvår i fjor.

Gjenåpningen etter pandemien har skutt fart også i reklamemarkedet. Bare i juni var veksten isolert sett på 13,4 prosent.

– Det er tydelig at det nå er mange positive tanker og takter i markedet. Vi ser børser som går opp. Vi ser vekst i mange markeder - og vi ser ikke minst at det norske samfunnet begynner å få kontroll på pandemien. Gjenåpningen er nå godt i gang i markedet for kommunikasjon og reklame, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Sun always shines on ... the internet?

Digitale medier er en viktig driver for veksten i det norske reklamemarkedet, og har nå forbigått TV som den største totalkategorien innen reklameomsetning. 43,4 prosent av all reklame omsatt via norske mediebyråer var digitalt, mens TV stod for 36 prosent av den totale reklameomsetningen.

Omsetningsveksten i digitale medier er på 30,6 prosent, mens TV øker 14,5 prosent.

Både sosiale medier og video hadde også sterk vekst, på henholdsvis 50,7 og 38,8 prosent. Omsetningen i de to segmentene var henholdsvis 524 og 297 millioner kroner.

Influensere ble vekstvinnere

Sektoren med betydelig størst vekst var influensermarkedsføring, med hele 140,2 prosent. Likevel forklarer Mandt Larsen at selv om veksten var stor, var volumet fortsatt relativt lite.

– I prosent er vår relativt nye kategori «influencer marketing» vekstvinneren med 140,2 prosent. Omsetningen i første halvår på kategorien var på drøye 13 millioner NOK, så det helt store volumet mangler, vel å merke foreløpig, sier Mandt Larsen.

Kino ble coronataper

Mens lydreklame gjennom radio og podcast økte 29,9 prosent, måtte kinoreklamen innrømme nederlag mot corona. Stengte kinoer gjennom store deler av pandemiåret har gitt omsetningen i kinoreklame et tilbakeslag og den falt 53,8 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

– Men kino vil nok vokse i månedene fremover. Nå har man endelig åpnet kinoene - og man får slippe inn stadig flere personer i norske kinosaler. Til høsten kommer også James Bond. Det vil nok gi kino et fint løft etter en lang og vanskelig pandemi-periode, sier Merete Mandt Larsen.