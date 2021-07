Det ulmer fortsatt mellom stormaktene

Globale aksjemarkeder har mer eller mindre hentet seg inn fra mini-korreksjonen mandag. I følge Magne Østnor i DNB Markets var oppgangen et resultat av stigende oljepriser og gode selskapsresultater. Lange renter har også steget, både i Norge og USA.

Østnor er imidlertid bekymret for det geopolitiske landskapet, og ser stadige skjær i sjøen for forholdet mellom USA og Kina. Han mener det betente forholdet får ufortjent lite oppmerksomhet som følge av ny president, og fase 1-avtalen som ble inngått tidlig 2020. Han påpeker at den amerikanske kongressen nylig vedtok å begrense Kinas rekrutering av amerikanske forskere, samt Kinas rolle i hackerangrepet på Microsoft. Dette har skapt spenninger mellom verdens to største økonomier.

Regulatorisk risiko

Han skriver videre at selskaper med aktivitet i begge land står overfor høy regulatorisk risiko. Kina er i ferd med å legge begrensninger på kinesiske selskaper som vil børsnoteres i utlandet, mens USA på sin side har begynt å revurdere sin Kina-politikk.

Selskaper som har virksomhet i begge land har fått store problemer. Et eksempel er kinesiske Alibaba, som har opplevd en nedgang i aksjekursen på 30 prosent etter at kinesiske myndigheter stanset børsnoteringen av Ant Financial, der Alibaba er største eier. Østnor skriver at markedene undervurderer risikoen for at myndighetene på hver sin side innfører nye reguleringer i kapitalmarkedene.

Uvær i Kina

Videre informerer rapporten om at Kina nå opplever kraftig uvær, som har ført til at blant annet Nissan og Apple har måttet stanse sin virksomhet i enkelte områder. Dette vil kunne begrense varetilgangen for enkelte produkter, som kan presse den amerikanske inflasjonen ytterligere opp midlertidig, ifølge Østnor.

Avslutningsvis vedlegger Østnor at dagens høydepunkt er ECB-møtet, som er møtet som den europeiske sentralbanken skal avholde.