Vil ha bensinpris på 40 kroner literen

– Ja, jeg har vært fullvaksinert fra 7. juni. For meg har alltid Norge vært mitt nærmeste sommerferieland.

6. Det er rekordpriser på hytter, hus og kunst. Hvor kommer alle pengene fra og hva tror du om prisene fremover?

– Statistikken fra SSB viser at pengene kommer fra banken. Norske husholdninger er nå de nest mest forgjeldede i verden. Som mangeårig medlem av Fremtiden i Våre hender stiller jeg meg undrende til materialismen, og sier med Peder Syv; -For lite og for meget forderver alle ting.

7. Det er knapt mulig å kjøre eller parkere for å handle i sentrum av hovedstaden – er det nok sykler nå?

– Kjøre til sentrum? Er du forrykt? Det har jeg da ikke gjort på tyve år! De siste nitten har jeg hatt årskort med Ruter, og etter at jeg startet med hjemmekontor har jeg syklet. Strekningen Makrellbekken, Vestre Gravlund, Frognerparken og ned Gyldenløves gate til Solli plass må være syklistenes svar på Atlanterhavsveien.

8. Dersom du kunne velge: Hvilken politiker eller næringsleder ville du hatt som finansminister?

– Det er få gode eksempler på næringslivsledere som blir dyktige politikere, så la meg gå direkte til politikerne. Effektive statsråder er ofte grå eminenser, og vår sittende finansminister er en av de gråeste av dem alle. Derfor håper jeg på fire nye år med Jan Tore Sanner. Skulle det bli regjeringsskifte er Marit Arnstad en god kandidat. Hun er både kjedelig, faglig tung, og har statsrådserfaring. I en Støre-ledet regjering ville Arnstad dessuten være et godt valg for å blidgjøre Senterpartiet. Bøndene drømmer alltid om flere sugerør i statskassen.

9. Bør regjeringen utlyse nye olje- og gasskonsesjoner?

– Absolutt! Men forutsetningen er at CO2 utslippene prises mye høyere enn i dag, slik at forurenser betaler det det koster å bruke fossil energi. Med en pumpepris på 40 kroner literen for 95 oktan blyfri, ville etterspørselen etter olje falle, og interessen for nye olje- og gasskonsesjoner gradvis elimineres.

10. Går gardinen ned hvis det blir regjeringsskifte?

– Nei! Og det morer meg når Støre og venstresiden hevder at en sosialistisk regjering vil sikre Norge en mer aktiv stat. Det finnes jo intet liberalt demokrati som har en så aktiv stat som Norge. Vi har den høyeste andelen offentlig ansatte, størst statlig eierandel på børsen, og det høyeste offentlige pengeforbruket. Hva mer galt kan de finne på?