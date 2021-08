Zucca, Stordalen og Skarstein er blant kandidatene som kan få millioner av Reitan

11. september skal Odd Reitan, tradisjonen tro, dele ut prisen «Årets Ladejarl». 10 kandidater konkurrerer om heder, ære og en bonus på 2 millioner kroner. Prisen tildeles et enkeltmenneske som motiverer, tar i et ekstra tak i lokalsamfunnet, i næringslivet, i organisasjoner eller på andre måter.

– Årets Ladejarl viser at personlig ansvar og engasjement er oppskriften for å skape resultater vi andre kan unne og beundre. Årets Ladejarl skal også evne å gjøre andre gode. De ti kandidatene som nå er med i finale-heatet bemerker seg gjennom sin stå-på-vilje for å skape noe større enn seg selv, sier Odd Reitan i en melding.

Årets topp ti kandidater i tilfeldig rekkefølge:

Adrian Tollefsen er grunnlegger og generalsekretær i Mental Helse Ungdom.

Aleksander Helmersberg startet Milla Says AS for å hjelpe mennesker med kommunikasjonsutfordringer.

Trude Jacobsen er grunnlegger av Dråpen i Havet.

Gunhild A. Stordalen er grunnlegger av EAT og brenner for helse, miljø og dyrevelferd.

Birgit Skarstein er en toppidrettsutøver som inspirerer og viser enormt engasjement for funksjonshemmedes likeverd og inkludering i samfunnet.

Mats Zuccarello, ishockeyproff i NHL, startet Zuccarellostiftelsen for å gi alle en barndom med muligheter til å utfolde seg gjennom idrettsglede, lek, mestring og moro.

Javad Mushtaq, grunnlegger og leder for MinMentor og MAK.

Jan Christian Vestre er vekstskaper og tredjegenerasjons møbelskaper som brenner for bærekraftig drift og produksjon med nullutslipp.

Jan Gunnar Skogås er sykehusdirektør ved St. Olavs Hospital, avdeling Røros.

Deeyah Kahn er en filmregissør med en tydelig stemme og et forbilde for likeverd.

Juryen består av advokat Lars G. Norheim, tidligere vinner av Årets Ladejarl og generalsekretær i Stine Sofie Stiftelse, Ada Sofie Austegard, stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland, regissør Amalie Reitan og Colonialmajor Odd Reitan.