Pengene renner ut av Gyldendal

Etterspørselen etter Gyldendals bøker, produkter og tjenester har aldri vært større enn i første halvår av 2021 og bidro til ny omsetningsrekord for selskapet. Sterkest er veksten i forlagsvirksomhetene som øker inntektene med 30 prosent og tar markedsandeler i allmennbokmarkedet, undervisning og høyere utdanning.

I første halvår 2021 omsatte selskapet for 903 millioner kroner, opp fra 817 millioner kroner i første halvdel av 2020. Selskapet fikk et negativt resultat før skatt på 110,5 millioner kroner, mot et negativt resultat på 99,7 millioner kroner året før.

Økt etterspørsel

– Vi opplever en økt etterspørsel etter kunnskap og historier, og ser store endringer i hvordan kundene orienterer seg, handler og konsumerer, sier Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal, i en melding.

Lønnsomheten for konsernet belastes i første halvår av kostnader til strategiske prosjekter og digitale satsninger på tvers av virksomhetene. Over halvparten av ARKs butikker måtte holde stengt i tre måneder som følge av nasjonale og regionale retningslinjer.

Venter bedring i andre halvår

I rapporten skriver Gyldendal at det er normalt at mer enn 60 prosent av inntektene, og hele overskuddet for konsernet, kommer i andre halvår.

– Det er ingen tvil om at bokbransjen opplever stor endring og at konkurransesituasjonen utvikler seg raskt. I Gyldendal har vi et langsiktig perspektiv og vi er forberedt på et marked med større usikkerhet fremover, sier Thuv.

Gyldendal (Mill. kr) 1. halvår 2021 1. halvår 2020 Driftsinntekter 903,0 817,0 Driftsresultat -130,9 -91,1 Resultat før skatt -110,5 -99,7 Resultat etter skatt -86,8 -77,7