Lysere i reiseliv, men NHO advarer

Spesielt i Oslo er nedgangen stor. I august svarte sju av ti bedrifter i hovedstaden at de hadde permitterte ansatte, mens tallet nå er nede i tre av ti, ifølge NHO Reiseliv.

Onsdag ble de spesielle permitteringsreglene som gjelder under pandemien, forlenget til 1. november, mens de egentlig skulle fases ut 1. oktober.

– Det er viktig at krise- og kompensasjonstiltakene ikke avvikles for tidlig, slik at reiselivet får tilstrekkelig støtte fram til de kan drive mer normalt. Kompensasjonsordningen må gjelde like lenge som nedstengingstiltakene, lavmomsen på 6 prosent må gjelde minst ut året, og forsinkelsesrenten på utsatte skatter og avgifter må reduseres til minst 6 prosent, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv.

Medlemsundersøkelsen viser også at to av ti bedrifter frykter konkurs som følge av koronakrisen på landsbasis – det laveste nivået siden mars 2020.

I Oslo svarer imidlertid fire av ti bedrifter at de sliter med å betale regninger som forfaller om kort tid, en økning fra august.

