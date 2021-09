Eiendomsmogul vil selge kunst for flere milliarder

Auksjonshuset Sotheby's kunngjorde torsdag at en kunstsamling bestående av verk fra profilerte kunstnere som Andy Warhol og Pablo Picasso skal auksjoneres bort. Ifølge Reuters verdsettes de 65 verkene i samlingen til eiendomsmogulen Harry Macklowe til mer enn 600 millioner dollar, eller nærmere 5,2 milliarder kroner.

Det skal være den høyeste verdivurderingen noensinne på en kunstsamling som skal auksjoneres bort.

«De 65 verkene i Macklowe-samlingen representerer en uovertruffen samling som viser høydepunktene i vestlig kunstnerisk prestasjon de siste 80 årene», skriver Sotheby's i en melding.

Vil få oppmerksomhet

– Det er ingen tvil om at dette salget vil fange oppmerksomheten til toppsamlere fra hele verden, uttalte Sotheby's-direktør Charles Stewart på en livestreamet pressekonferanse torsdag, ifølge Reuters.

Harry Macklowe og hans daværende kone Linda kjøpte kunstverkene i løpet av deres ti år lange ekteskap. Under rettssaken i 2018 som fant sted i forbindelse med skilsmissen beordret en dommer i New York dem til å selge samlingen og dele inntektene.

Stive priser

Ifølge Forbes er to av juvelene i samlingen «La Nez», en grotesk hengende statue av en menneskelignende figur uten lemmer og en lang, spiss nese av skulptøren Alberto Giacometti og kunstneren Mark Rothkos «No. 7» fra 1951. En representant fra Sotheby mener de to verkene kan oppnå en samlet pris på 70 millioner dollar, tilsvarende litt over 600 millioner kroner.

Et annet kunstverk som ligger an til å få mye oppmerksomhet er Andy Warhols poptrykk «Nine Marilyns» som inneholder gjentagende bilder av skuespilleren Marilyn Monroe på en metallisk bakgrunn. Her forventes en pris på 60 millioner dollar.

Auksjonen vil være todelt. Den første finner sted i New York 15. november i år mens den andre finner sted i mai 2022.

I 2019 estimerte Forbes at Macklowe-paret hadde en formue på mellom 900 millioner dollar og 1,1 milliarder dollar før skilsmissen.