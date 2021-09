Gikk glipp av EUs milliardpakker for batterier – bransjen ber Norge følge bedre med

– Dersom Norge skal være med på de grønne omstillingene, så må vi følge bedre med i det som skjer i Brussel, sier direktør for finans og bærekraft i Morrow Batteries, Pål Brun, til Energi og klima.

EU-kommisjonen vedtok i januar 2,9 milliarder euro i statsstøtte til innovasjonsprosjekter for batteriproduksjon. I 2019 ble det bevilget 3 milliarder euro gjennom et annet program – begge uten at Norge ble med.

– Det er statens oppgave å sørge for at vi som nasjon er forberedt, og aktivt deltar i alle de mulighetene som det grønne skiftet i Europa gir, sier Brun.

Camilla Pettersen er fungerende kommunikasjonssjef for næringsminister Iselin Nybø. Hun forteller at det er flere årsaker til at norske aktører ikke var del av EU-initiativet for batterier. Departementet skal i løpet av de nærmeste månedene finne ut om Norge fremdeles kan koble seg på.

Pettersen forteller at regjeringen nå tar grep, ved Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge, for å i framtiden fange opp slike EU-initiativer tidsnok og sikre en samordnet oppfølging.

