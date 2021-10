Investorer og finansmarkedene har lagt et stadig større klimapress på de børsnoterte selskapene og store konsern, men klimakravene sprer seg jevnt og trutt utover hele næringslivet.

Telenor er et av de globale konsernene som har satt mål for seg selv og sin virksomhet. Det får konsekvenser for telekomgigantens partnere og leverandører – fra de store til de små.

Men hvor langt har det brede lag av norske bedrifter kommet i klimaarbeidet, hvilke utfordringer har de og hva slags krav kan de regne med å få fra store kunder?

Gjester i Finansavisen TV er teknologidirektør Ingeborg Øfsthus i Telenor Norge og seniorrådgiver Fredrik Nordbø i WWF Norge.