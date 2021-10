Erling Kagge selger forlaget

Erling Kagge selger 70 prosent av aksjene sine i Kagge Forlag til danske Politiken, melder VG.

Prislappen på forlaget er ifølge avisen konfidensiell.

– Det har vært et stort press å ha ansvaret for at alt skal fungere, at forlaget skal utvikle seg, at arbeidsplasser skal sikres, at alle skal ha det bra. Jeg kjenner jo på dette hver dag, og nå kan jeg godt tenke meg og ta av den sekken, sier Kagge til avisen.

Salget skjer akkurat 25 år etter at han startet forlaget i 1996.

Beholder 30 prosent

JK/Politikens Forlag vil etter kjøpet også eie 70 prosent av J.M. Stenersens forlag som var heleid av Kagge. Erling Kagge vil selv fortsatt sitte på 30 prosent av aksjene.

Opp gjennom årene har mange ønsket å kjøpe forlaget, men Kagge sier til VG at han ikke har respondert positivt før Politiken banket på døren.

– Når jeg nå selger handler det om to ting; penger og publisistiske hensyn – og for meg er det siste viktigst. Derfor åpnet jeg ikke for noen budrunde, sier han.

54 millioner på tre år

For Kagge har forlaget vært god butikk. Kagge Forlag omsatte i 2020 for drøyt 113 millioner kroner, og satt igjen med et resultat før skatt på knappe 20 millioner. De siste tre årene har selskapet til sammen sittet igjen med nær 54 millioner kroner på bunnlinjen.

Også J M Stenersens Forlag tjener penger. Selskapet omsatte i fjor for over 23 millioner kroner, mens resultatet før skatt endte på 6,8 millioner.