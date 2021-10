Gustav Magnar Witzøe har startet stiftelsen W Initiative, som skal støtte humanitære tiltak til bedring av livskvaliteten for barn og unge.

Stiftelsen har et grunnbeløp er 100 millioner kroner, og første prosjekt tar sikte på å bidra til bedre vann- og sanitærforhold, i tillegg til lek og idrett for barn i tre distrikter i Uganda.

— Ni millioner barn har ikke muligheten til å vaske hender eller få rent drikkevann på skolene. Det fører til at mange barn er svært utsatt for vannbårne sykdommer og kolera, tyfoidfeber og corona. Derfor donerer W Initiative to millioner kroner til prosjektet iWASH i regi av Right to Play, sier stiftelsens leder, advokat Eirik Bøe Sletten, ifølge en pressemelding.

FNs bærekraftsmål

Initiativtaker Gustav Magnar Witzøe er også styreleder i stiftelsen.

— Jeg har et sterkt ønske om å bidra, spesielt når det gjelder barns helse og muligheter. Det er også en forståelig forventning om at jeg og andre svært privilegerte tar et ansvar utover egen virksomhet. Denne stiftelsen er første skritt på veien. Jeg kunne selvsagt gitt bort en engangssum, men har tro på en stiftelse som kan vokse og bidra til å realisere mange gode ideer på sikt, sier han i en kommentar.

Med seg i styret, som hvert år vil vurdere og peke ut prosjekter som får støtte, får Witzøe NTNU-professor Heri Ramampiaro, advokatfullmektig Kristina Jørgensen, overlege Elisabeth Vesterbekkmo og sivilingeniør Magnus Witzøe – alle med tilknytning til Trøndelag.

W Initiative-prosjekter kan være både i og utenfor Norge, men skal være forankret i noen av FNs sentrale bærekraftsmål, om kompetanse, bedre helse og likere muligheter.

Norges 5. rikeste

Witzøe er sønn av SalMar-gründer Gustav Witzøe og står som hovedaksjonær i eierselskapet Kvarv AS. Kapital vurderte tidligere i høst pappa til Norges 5. rikeste, med en formue estimert til 45,6 milliarder kroner.

Formuen ble dermed oppjustert over 12 milliarder kroner fra året før.

Gustav Magnar overtok i 2013 formelt pappas eierandeler, noe som sendte ham opp i tetsjiktet av Forbes-listen over verdens rikeste under 30, men det er fortsatt senior som styrer butikken.

Listen over Kapitals 400 rikeste her.