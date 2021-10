Ny Bergen Engines-eier sier ansatte vil miste jobben

Langley står bak Langley Holdings, som han eier 100 prosent. På en pressekonferanse onsdag sa han ifølge E24 at han ikke kan garantere for alle de 750 arbeidsplassene ved fabrikken.

– Jeg kan ikke si at det ikke kommer til å bli noen som vil miste jobben, for det vil det bli, men jeg vet ikke hvor mange, sier han.

Langley legger til at han har forståelse for at det har vært en del usikkerhet hos de ansatte knyttet til overtakelse av arbeidsplassen deres, og han sier at han ser fram til å skape mer stabile forhold ved bedriften.

Han understreker også at hans holdingselskap ikke kjøpte Bergen Engines for å strippe bedriften for verdier og selge den videre om tre-fire år.

Hovedtillitsvalgt Idar Bruvik ved Bergen Engines sier han har forståelse for at den nye eieren ikke kan garantere for alle arbeidsplassene.

– Vi er en stor bedrift. At Langley vil snu alle steiner for å få til god drift, er ikke annet enn hva vi må forvente. Han vil se på den totale organisasjonen. Men jeg forutsetter at ting vil skje på riktig måte, og at fagforeningene blir tatt med på råd, sier Bruvik.