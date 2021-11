Kraft Heinz leverer bedre enn ventet

The Kraft Heinz Company fikk et justert resultat pr aksje på 0,65 dollar pr aksje i tredje kvartal 2021, mot et justert resultat pr aksje på 0,70 dollar i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag. Det var ventet et resultat på 0,58 dollar pr aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.

Omsetningen i perioden var på 6,3 milliarder dollar (6,4), mot ventet 6,05 milliarder dollar.

Basert på resultater så langt, forventer selskapet at organisk nettoomsetning i 2021 vil være flat sammenlignet med 2020. I tillegg har selskapet økt sine forventninger for justert EBITDA for 2021 fra minst 6,1 milliarder dollar til mer enn 6,2 milliarder dollar.