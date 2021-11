Etter over 15 års eierskap selger Schibsted datingtjenesten Møteplassen til ungarske Dating Central Europe (DACE) og østerrikske Russmedia Equity Partners, ifølge en pressemelding.

– Møteplassen har vært en del av Schibsteds langsiktige eierstrategi, noe som har gitt begge parter stort utbytte gjennom årene. Nå er det på tide for en mer bransjespesialisert aktør til å overta eierskapet og føre Møteplassen videre til neste fase, sier driftsdirektør Peter Grytterhielm i Schibsted Financial Services & Ventures og tidligere styreleder for Møteplassen.

DACE, som eies gründer og toppsjef Peter Weiler, er aktive kjøpere, med datingtjenester i fem land i Europa, under nesten 20 ulike varemerker. Selskapet driver blant annet Randivonal, som er det ungarske svaret på Møteplassen.

- Møteplassen og Randivonal har lignende forretningsmodeller, og begge har utviklet en premium datingtjeneste de siste 20 årene. Vi har ikke planer om å slå sammen plattformene, fordi vi er overbevist om at det er det lokale markedet som må drive tjenestene, sier Weiler.

Møteplassen vil fortsette virksomheten fra sitt hovedkontor i Varberg i Sverige.