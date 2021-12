Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: Into Import AS.

Nordland: Klippfiskkompaniet AS.

Viken: Norrønt Fusion Energy AS; Oskar Norway AS; Syn Support AS.

Innlandet: Klikk Byggesystem AS.

Vestfold og Telemark: Sesong Restaurant og Kaffebar AS.

Vestland: Gudbrandsen AS.

Trøndelag: Johansen Helge Byggmester AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

33 konkurser tirsdag

Onsdagens 13 konkurser kom i kjølvannet av hele 33 konkurser tirsdag, hvorav fire personlige.

Oslo: APM Bil AS; Easyuse AS; Fagertunveien 40 AS; Francis Sprinterdeler AS; Hartmannsvei 29 AS; Lorange Eiendom AS; Mines Cafe og Catering AS; Tekniske Konsulenttjenester Drift; Tellus Properties AS; Ucan2 Bedrift Holding AS; Venåsveien 29 AS.

Nordland: Arctic Beauty of Narvik AS; Lovund Adventure AS; Milano Ankenes Karakurt AS.

Viken: 123 Reklame AS; Berkat AS; Kaffe Expressen AS; Norges Idrettsbingo AS; Pnako AS; Sval AS.

Innlandet: Jafs Hunndalen AS; Lågen Dekk og Bildeler AS.

Vestfold og Telemark: Korsnav Eiendom AS

Agder: Behandlingsferie AS; Stebekk Bygg AS.

Vestland: Adept Personal AS; Bergen Private Equity AS; Multiservice Vest AS.

Troms og Finnmark: Proffbygg Tromsø AS.