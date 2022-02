Ifølge Klassekampen var det mulige «lagbyttet» et av budskapene da Unios forhandlingsledere torsdag la fram sine prioriteringer for de tre største forhandlingsområdene – kommunene, Spekter og staten.

Unio ønsker å se på nye tariffordninger i staten.

– Vi titter begge veier, det er det ikke tvil om. Alle ting er på bordet, sier forhandlingsleder Klemet Rønning-Aaby.

Han forteller at lokale kollektive forhandlinger er en mulig løsning.

– Men det er ikke stor stemning i Unio for individuelle forhandlinger. Der er det et stykke fram, sier forhandlingslederen.

Lenge var det en felles rammeavtale for alle de fire hovedorganisasjonene i lønnsoppgjøret med staten, men Akademikerne gikk ut av denne i 2016.

Andre prioriteringer for Unio i lønnsoppgjøret er at rammene i offentlig sektor må ligge høyere enn i privat sektor, og at der er uaktuelt med en lavlønnsprofil.

Unio har over 380.000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund, blant dem Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund.

(NTB)