NHO krever strømstøtte til bedrifter

– NHO mener det må innføres en kompensasjonsordning som gjelder for små og mellomstore bedrifter, som gis for vintermånedene slik som for husholdningene, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO til E24.

Mange store bedrifter har langsiktige kraftkontrakter med fastpris. Men bedrifter som har spotprisavtaler har, som mange husholdninger, opplevd at strømregningen har blitt skyhøy denne vinteren og høsten. Regjeringen har fra før fått på plass støtteordninger for husholdninger, bønder og frivillig organisasjoner og idrettslag.

Hauglie sier de mottar bekymrede meldinger fra industrien, sjømatnæringen som har strømkrevende kjølelagre, vaskerier og restauranter.

– Vi har et voldsomt trykk fra medlemmer som sliter med høye strømregninger. Dette er nok også forsterket av at mange har hatt tøffe tider grunnet smitteverntiltak, og nå skjer også endringer som innføring av pensjon fra første krone. Det er en krevende tid for mange, sier Hauglie.

Regjeringen har gjenåpnet ordningen som kompenserer bedrifter for tap som følge av smitteverntiltak.

