Fredag morgen la Schibsted frem fjerdekvartalstall som viste en topplinje på 3.936 millioner kroner, mot 3.620 millioner kroner i samme periode i fjor. På forhånd ventet analytikerne en topplinje på 3.977 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 634 millioner kroner, mens det underliggende driftsresultatet var 665 millioner i 2020. Tallknuserne ventet imidlertid et EBITDA-resultat på 707 millioner kroner.

– Fjerde kvartal var sterkt med 7 prosent underliggende inntektsvekst drevet av Nordic Marketplaces og News Media. EBITDA-resultatet falt på grunn av høyere investeringer, mens Marketplaces Norway leverte en sterk EBITDA-vekst år-over-år med en økning på 99 millioner kroner, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund.

Ser man på Schibsted inkludert Adevinta ble det bokført enn nedskrivning på 20 milliarder kroner knyttet til kurshavari i det internasjonale rubrikkselskapet. På sikt har Schibsted planer om å selge seg ned i Adevinta.

Finn drar lasset

I fjerde kvartal var den underliggende inntektsveksten på 18 prosent for Nordic Marketsplaces, primært drevet av jobbvertikalen.

Det var spesielt Norge med Finn.no i spissen som leverte sterkt. Her økte inntektene med 31 prosent og EBITDA-marginen var på 59 prosent.

– Mens jobbvertikalen var hoveddriveren for de sterke resultatene, vokste fortsatt motor og rubrikkinntektene godt i Norge. Økningen i motor ble drevet av Nettbil, samt høyere bilvolum på Finn, noe som er eksepsjonelt sett på trenden i andre markeder, sier konsernsjefen.

Ifølge rapporten sliter fortsatt Schibsted med et tøft bilmarked i Sverige og Danmark, mens Finland leverer sterkt.

Schibsted (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 3.936 3.620 EBITDA 634 665 EBITDA-margin 16% 18%



Svakere marginer

Schibsted eier aviser som VG, Aftonbladet, E24, Aftenposten, Svenska Dagbladet, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende. Medievirksomheten økte inntektene i fjerde kvartal med 6 prosent til 2.152 millioner kroner.

EBITDA-marginen i News Media falt fra 14 til 11 prosent. EBITDA-resultatet endte på 233 millioner kroner, etter en nedgang på 20 prosent sammenlignet med året før.

– News Media fortsetter å prestere sterkt med en underliggende inntektsvekst på 6 prosent takket være et sterkt kvartal for digital annonsering, spesielt for VG og Aftonbladet, samt jevn vekst i antall abonnementer. Som forventet økte kostnadene på grunn av økte investeringer i nye strategiske initiativ på tvers av merkevarene våre med fokus på innhold, inkludert podcaster, sier Skogen Lund.

Konsernet foreslår å betale ut 2 kroner pr. aksje i utbytte for 2021, det samme som året før.