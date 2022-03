Våpeneksporten økte i 2021

Det er fortsatt Nato-landene som kjøper mest våpen og ammunisjon fra Norge. Eksportverdien i fjor var kun 78,7 millioner kroner lavere en rekordåret 2017.

Økningen fra 2020 er i hovedsak i varegruppen «bomber, granater, torpedoer, miner, raketter o.l. Krigsmateriell samt deler» og økte med 561 millioner kroner i 2021.

Totalt for denne varegruppen ble det eksportert for over 1,4 milliarder kroner i fjor, som også er den høyeste eksportverdien registrert for et år i løpende kroner.

Samtidig var det nedgang på 12,5 prosent i varegruppen våpen og våpendeler.

2,1 milliarder kroner av eksporten gikk til Nato-landene, som er en økning på 181 millioner kroner fra året før. USA er den største enkeltmottakeren med en import på nesten 1,1 milliarder kroner i 2021.

Eksporten økte imidlertid også til land utenfor Nato – til 1,2 milliarder kroner i 2021, 283 millioner kroner mer enn året før. Dette skyldes høy eksport til Qatar på 648 millioner kroner. Landet mottok dermed nest mest våpen fra Norge i 2021.

(NTB)