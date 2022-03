Verdens selskaper står i kø for å komme seg ut av Russland etter Ukraina-invasjonen, men én som ikke har tenkt å stille seg i den køen er Tadashi Yanai.

– Klær er livsnødvendig. Det russiske folk har samme rett til å leve som oss, skriver sjefen for Fast Retailing, Asias største detaljhandelskjede og morselskap av Uniqlo, ifølge Bloomberg i en e-post først publisert av Nikkei.

Konkurrenten stenger alt

Yanai understreker at han er imot krigen og oppfordrer alle land til å vise sin motstand, men alle 50 Uniqlo-butikker vil fortsette sin virksomhet i Russland. Dette er i motsetning til den større konkurrenten Inditex, som midlertidig stenger alle sine 502 butikker i landet – i tillegg til å suspendere nettsalget.

Fast Retailing-sjefen har tidligere satt spørsmålstegn ved en trend som presser selskaper til å ta politiske beslutninger. I fjor avslo han å kommentere bruken av bomull fra den kinesiske Xinjiang-regionen, én måned etter at USA hadde blokkert en leveranse av Uniqlo-skjorter grunnet bekymringer for tvangsarbeid. Fast Retailing er også under etterforskning i Frankrike, ved siden av en rekke andre klesmerker.

Japanske selskaper delte

Nike er blant flere som holder seg unna bomull fra Xinjiang, men Fast Retailing har ikke tatt en slik beslutning, og insisterer at selskapet ikke har tvangsarbeid i sin leverandørkjede.

Den japanske regjeringen har fulgt samme linje som USA og det meste av Europa i innføringen av finansielle sanksjoner mot Russland, men japanske selskaper er foreløpig delte.

Toyota og Honda Motor har sagt de vil stanse leveranser til Russland, samtidig som lobbyister ifølge Bloomberg har advart handelsgigantene Mitsubishi og Mitsui & Co. mot å rushe exiten fra et russisk olje- og gassprosjekt.