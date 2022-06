Felleskjøpet taper penger tross økt salg

Driftsinntektene passerte 4 milliarder kroner i årets tre første måneder og landet på 4.067 millioner, mot 3.883 millioner i samme periode i fjor, skriver Nationen.

Driftsresultatet endte i minus med 72,9 millioner, mot et overskudd på 20,01 millioner for et år siden. Før skatt ble altså underskuddet på 28,5 millioner, mens samvirkeselskapet satt igjen med et overskudd på 69,1 millioner etter første kvartal 2021.

– Vinteren har vært snøfattig og våren kald. Kombinert med generell nedgang i varehandelen, påvirker dette kvartalet negativt, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri. Han sier det også har vært krevende å øke prisen raskt nok, og at det har gått ut over lønnsomheten.

Kraftfôrmarkedet i Norge gikk ned, opplyser Felleskjøpet, som sier de har økt sin markedsandel. Krigen i Ukraina gjør at markedssituasjonen er krevende.

– Da er det positivt å registrerte at vi er leveringsdyktige på innsatsmidlene bonden trenger for å produsere mat. Da oppfyller vi formålsparagrafen om å sikre medlemmenes økonomi, sier Fure.

