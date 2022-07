27 år-gammel milliardær flytter til Sveits

Johnny Boufarhat, som er grunnlegger av telefonkonferanseplattformen Hopin, er en av verdens yngste selvskapte milliardærer noen gang, i en alder av 27 år.

Bloomberg skriver at Boufarhat nå har flyttet til Sveits, landet som er kjent for høy levestandard, banktjenester og lave skattesatser. Flyttingen kommer etter at Hopin i februar kunne melde om at de sier opp 140 ansatte, tilsvarende 12 prosent av arbeidsstaben. Selskapet beskrev i mars at dette var et forsøk på å redusere kostnader etter å ha vokst kraftig under coronapandemien.

Tjente godt på corona

Hopin ekspanderte kraftig da ansatte ble tvunget til å ha hjemmekontor og ta møter over nett. I august 2021 ble selskapet verdsatt til hele 7,8 milliarder dollar, og Boufarhat satt da på en samlet aksjeverdi på 2,8 milliarder dollar, tilsvarende over 28 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

Boufarhat ble født i Australia, men har vokst opp i Storbritannia. Han flytter nå til Sveits, et land som ofte oppfattes å være et «hot spot» for rike mennesker.

Landet har et lovverk der gevinst ved aksjesalg ikke beskattes, i tillegg til at det har en avtale med 100 andre land som skal hindre dobbelbeskatning. Dette gjør Sveits til et attraktivt sted for internasjonale forretninger.

Selvlært

Boufarhat lærte seg programmering på egenhånd, og lanserte Hopin i 2019. Programvaren tillater brukere å ha såkalte «breakout sessions» under møter, samt nettverke gjennom automatiske én-til-én møter.

Selskapet er registrert i London, men har ikke et hovedkontor. Boufarhat har tidligere uttalt at han ønsker en fullekstern arbeidsstyrke, der ansatte jobber 100 prosent hjemmefra.