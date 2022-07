TENKER FORTSATT NYBYGG: Bygging av et tredje cruiseskip ble droppet noen få måneder før coronapandemien rammet. Men Atle Brynestad arbeider fortsatt med planer om å utvide flåten: - Vi jobber konkret med et norsk verft, men en vesentlig forutsetning er at skipet må være Co2-nøytralt og samtidig kunne gå over lengre distanser når det er nødvendig, sier han. Foto: Iván Kverme