Britiske Financial Reporting Council (FRC) har bøtelagt revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG 14,4 millioner britiske pund, litt over 170 millioner kroner. I tillegg til boten må selskapet betale saksomkostninger på 3,95 millioner britiske pund.

Dette tilsvarer nesten 220 millioner kroner i bøter og saksomkostninger for KPMG.

Dette melder Bloomberg og Reuters mandag formiddag.

«Jeg aksepterer funnene og sanksjonene fra FRC i sin helhet», sier KPMGs adm. direktør i Storbritannia, Jon Holt, ifølge Reuters.

Slapp rekordbot

Bakgrunnen for bøteleggingen er at fem tidligere KPMG-ansatte skal ha forfalsket diverse dokumenter som FRC skal ha etterspurt i sammenheng med revisjon av selskapene Carillion og Regenesis.

«Alvorligheten av hendelsene som vi har avdekket trenger knapt å forklares», sier FRC ifølge Reuters.



Boten, som i utgangspunktet var på 20 millioner pund, ville ha vært den største boten fra FRC noensinne. Beløpet ble derimot nedjustert grunnet KPMGs samarbeidsvilje og selvrapportering av hendelsene.

Fire av de fem tidligere ansatte ble også bøtelagt summer i intervallet 30.000 til 250.000 britiske pund, i tillegg til å bli utestengt fra yrket i 7 til 10 år.

«Denne saken understreker behovet for at alle profesjonelle regnskapsførere, uavhengig av ansiennitet, er klar over sitt individuelle ansvar for å opptre ærlig og med integritet på alle områder av sitt arbeid», sier Elizabeth Barrett fra FRC, ifølge Bloomberg.