Dårligere arbeidslyst hos norske arbeidstakere

For første gang siden 2017 legger fagforeningen Krifa frem sin omfattende «God Arbeidslyst Indeks» (GAIS), som måler nordmenns totale arbeidslyst. Denne gangen har de fått SMB Norge, interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, med på laget.

Undersøkelsen måler arbeidslysten i Norge ut fra syv faktorer på en skala fra 0 til 100. Tallene viser at den totale arbeidslysten i Norge har falt med to prosentpoeng til 70 poeng i 2022 fra 72 poeng i 2017. Mye tyder på at opplevelsen av å ha vært permittert under pandemien er den største negative driveren.

Preget av permitteringer

– Vi ser at de som har vært permittert under pandemien scorer markant lavere på alle parametere enn de som ikke ble permittert, og at det er en klar sammenheng mellom permittering under pandemien og lavere arbeidslyst, sier Kristin Fjellman, daglig leder i Krifa Norge, i en melding.

Indeksen måler arbeidslysten ut fra syv ulike faktorer. Disse er ledelse, resultater, medbestemmelse, balanse, kolleger, mestring og mening. Funnene i undersøkelsen viser at alle disse syv faktorene har en tydelig og signifikant effekt på arbeidslysten.

Viktig at arbeidet gir mening

Faktoren som har klart størst innvirkning på nordmenns arbeidslyst er «mening», opplevelsen av å bruke arbeidslivet på noe meningsfylt. Faktoren som har minst innvirkning på arbeidslysten er «ledelse». Dette var også faktoren som ble minst påvirket av pandemien. Lønnsnivået til den ansatte hadde lite eller ingen påviselig effekt på arbeidslysten.

Tilsvarende undersøkelse i Danmark viste at bedrifter med en samlet score på under 50, hadde et snittresultat per ansatt på 41.000 DKK i året. Til sammenligning hadde bedrifter som lå i toppsjiktet et snittresultat per ansatt på 67.000 DKK kroner i året .