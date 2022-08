Ny undersøkelse: – Skurk til det motsatte er bevist

Mange bedrifter opplever at de starter i motbakke i møte med det offentlige, viser en ny undersøkelse blant SMB Norges medlemsbedrifter.

Blant de spurte svarer 30 prosent at myndighetene motarbeider deres bedrift i enkelte sammenhenger.

Hver fjerde bedrift svarer at myndighetene legger dårlig til rette for bedriftens vekst og utvikling.

– Vi blir ofte kontaktet av bedrifter som opplever seg dårlig behandlet i møte med offentlige myndigheter. Enten det er kommunen, Skatteetaten, Nav, Mattilsynet eller andre institusjoner. «Skurk til det motsatte er bevist», er en gjenganger, forteller SMB Norge-sjef Jørund Rytman.

– Likevel var det skremmende å lese rapporten og se hvor omfattende dette problemet er og hvor mye det faktisk går ut over verdiskapingen i landets små og mellomstore bedrifter.

51 prosent av bedriftene sier rapporteringen går utover verdiskapningen. «Verstingene» som tar mest tid på grunn av byråkrati er Skatteetaten, Nav, HMS rapportering og kommunen.

Spørsmålet er om myndighetene har et holdningsproblem overfor små og mellomstore bedrifter, sier Rytman.

– Hvis man fra politisk hold mener alvor med ønsket om å legge til rette for innovasjon og vekst i Norge så er dette et viktig prinsipielt spørsmål. Jeg kan ikke forstå at noen er tjent med å møte små og mellomstore bedrifter på denne måten.